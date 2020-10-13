В воскресенье в Минске у стелы применили светошумовую гранату. Рассказываем, что это за модель

Источник материала: Tut.by

Разгон протестов в Минске в воскресенье 11 октября сопровождался применением большого количества спецсредств — это можно сравнить с периодом 9−11 августа. На столичном проспекте Победителей силовики, в частности, использовали боеприпас, очень напоминающий кассетную светошумовую гранату. 42.TUT.BY разбирается, что это было.

Днем 11 октября на проспекте Победителей в толпу протестующих со стороны силовиков полетел некий предмет — он взорвался в воздухе, после чего на демонстрантов упали несколько его составных частей, которые тоже взорвались с шумом и яркой вспышкой.

Представитель пресс-службы внутренних войск МВД Владимир Порхомцев на наш вопрос, что это могло быть, ответил, что это светозвуковая граната (также известная как светошумовая), а то, что упало на участников акции, говоря по-простому, является элементами ее корпуса.

Внимательно изучив увиденное, мы не вполне согласны с этим мнением. Ведь по законам физики обломкам вовсе необязательно взрываться на земле — это просто куски металла. А вот кассетные боеприпасы ведут себя, как правило, именно так: сначала происходит подрыв кассеты в воздухе, затем разлетаются поражающие элементы и, в свою очередь, взрываются.

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы запрещены — на этот счет имеется отдельный документ, Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи кассетных боеприпасов, подписанная в Осло 3 декабря 2008 года и признанная более чем 100 странами. Однако запретили только летальные боеприпасы — например, осколочные кассетные бомбы. Так как светошумовые гранаты обычно не убивают — хотя могут нанести серьезные ожоги — на них запрет не распространяется.

Чем могли запустить эту гранату? Вариантов, в принципе, не очень много.

Светошумовые боеприпасы запускают из гранатометов ГМ-94 , из подствольников ГП-25 «Костер» (но, как мы уже писали, такие гранаты есть в России, но не у нас), из помповых дробовиков с надствольной насадкой (их применяли, в частности, при разгоне «нетунеядских» протестов в 2017 году) или метают рукой.



Фото: svaboda.org

А из дробовиков РМБ-93 с надствольной насадкой, которые использовались в 2017 году, стреляют преимущественно газовыми боеприпасами с «черемухой» . Однако теоретически такое оружие может стрелять даже ручными светошумовыми гранатами — подобные прецеденты имели место еще во Вторую мировую.

Прикинув траекторию полета боеприпаса, я склоняюсь к тому, что имел место бросок рукой — силовики стояли не так далеко от протестующих, и граната летела по очень крутой дуге. Для такого «полета» из гранатомета или надствольной насадки дробовика пришлось бы выстрелить почти вертикально вверх. Судя по тому, что я видел 9−11 августа, силовики стреляют из ГМ-94 по значительно более пологой траектории. Поэтому, скорее всего, это обычная ручная кассетная СШГ.



На скриншоте отчетливо видно, что дымовой след имеется только от точки срабатывания боеприпаса в воздухе. След от выстрела около силовиков слева отстутствует

Моделей таких гранат, кстати, единицы. Точно мы знаем только о двух — разработанных в СССР гранатах «Факел» и РГК-60СЗ (или РГК-60КД).

Многоэлементная ручная граната светозвукового воздействия «Факел» обычно применяется при проведении спецопераций по захвату вооруженных преступников или при подавлении протестов. Кассетный боеприпас имеет шесть светозвуковых элементов с апериодичным срабатыванием, которые выбрасываются при подрыве на расстояние до 15 метров. Граната состоит из цилиндрического корпуса с ячейками для элементов, запала, чеки с кольцом и дистанционной трубки. Каждый из светозвуковых элементов имеет замедлитель, разрывной и вышибной заряды (подробнее можно посмотреть здесь ).

Кассетная светошумовая граната РГК-60СЗ по конструкции почти аналогична «Факелу» (здесь вообще тяжело изобрести что-то оригинальное), но элементов в боеприпасе семь. Весит РГК-60СЗ 175 граммов, после выброса элементов они взрываются через полторы секунды, давая вспышку с силой света до двух миллионов кандел и звук до 135 децибел в радиусе 10 метров. Судя по увиденному на кадрах ролика, мы склоняемся к тому, что это, скорее, РГК-60, чем «Факел».