В Барановичах совершено нападение на прокуратуру

В Барановичах повредили стекло в здании прокуратуры, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.





«По данным следствия, поздно вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, «изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему».

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, — говорится в сообщении. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси».

По информации СК, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. «Около 3 часов ночи неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино . По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса. По изъятым с места происшествия объектам и предметам следователями назначен ряд экспертных исследований, допрошены очевидцы произошедшего», — сообщает пресс-служба.

Отмечается также, что за девять месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 140 преступлений по ч. 3 ст. 339 УК. По данной статье предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, подчеркивается в сообщении.