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В Барановичах совершено нападение на прокуратуру
Источник материала: Навiны
В Барановичах повредили стекло в здании прокуратуры, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«По данным следствия, поздно вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна», — отмечается в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, «изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему».
«Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, — говорится в сообщении. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси».
По информации СК, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. «Около 3 часов ночи неизвестные лица
Отмечается также, что за девять месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано более 140 преступлений по ч. 3 ст. 339 УК. По данной статье предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, подчеркивается в сообщении.
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В Барановичах повредили стекло в здании прокуратуры, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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