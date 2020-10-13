Нацбанк продлил мораторий на предоставление рублевой ликвидности банкам

Национальный банк продлил до 19 января 2021 года решение о приостановлении постоянно доступных операций, в рамках которых предоставлял коммерческим банкам рублевую ликвидность.





«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», — говорится в сообщении центрального банка.

При необходимости, отмечает Нацбанк, «поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона».

Национальный банк впервые приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности в третьей декаде августа. «В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок», — пояснил регулятор свое решение.

В связи с этим было принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября, которое 14 сентября было пролонгировано до 13 октября.

Как сообщалось, после президентских выборов в банковской системе возник дефицит рублевой ликвидности. По словам представителей банковского сектора, после выборов 9 августа в стране на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания и наблюдается повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то, и другое — для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В связи с дефицитом рублевой ликвидности, который был обусловлен оттоком депозитов и решениями Нацбанка по ограничению предоставления рублевой ликвидности, многие банки приостановили кредитование населения.

В августе о приостановке кредитования объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению приняли также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).

1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк». 8 сентября приостановили кредитование населения «Приорбанк» и «Идея Банк».

По мнению белорусских экономистов, меры Нацбанка по ограничению предоставления рублевой ликвидности направлены на то, чтобы снизить денежное предложение и тем самым ослабить давление на валютный рынок. Напомним, в августе на фоне политического кризиса в Беларуси наблюдался повышенный спрос на СКВ, который привел к снижению курса белорусского рубля ко всем иностранным валютам на 8%.