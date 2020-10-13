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Посол Великобритании покинула Беларусь
Источник материала: Навiны
Посол Великобритании Жаклин Перкинс покинула Беларусь, сообщили БелаПАН в дипмиссии.
«Посол уехала в это воскресенье (11 октября), — сказали в посольстве. — Когда она вернется, пока неизвестно. Но точно не раньше, чем через две недели».
О том, что
«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов, — говорилось в сообщении в «Твиттере» посольства Соединенного Королевства. — Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране».
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Посол Великобритании Жаклин Перкинс покинула Беларусь, сообщили БелаПАН в дипмиссии.
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