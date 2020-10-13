Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Иванов: предлагаю запретить госчиновникам иметь иностранное гражданство!

В Комиссию по государственному строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь продолжают поступать предложения от партий, общественных организаций и активистов в части поправок в действующую Конституцию. Известный общественный деятель Андрей Иванов рассказал слушателям радио Sputnik о своих предложениях, которые направлены на духовно-нравственное развитие человека и общества, а также о доминировании национального права над всевозможными международными актами.

"Я предложил запретить иметь иностранное гражданство для судей, глав субъектов РБ, депутатов и сенаторов, председателя правительства, всем министрам и президенту. Патриот, гражданин должен принадлежать свое стране, а не быть "где-то и как-то", ― сказал Иванов.

О других предложениях руководителя международного проекта "Антименеджмент" Андрея Иванова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Напомним, граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны свои варианты поправок в действующую Конституцию, предложения можно посылать до 25 октября на электронный адрес zakon@house.gov.by.

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