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Иванов: предлагаю запретить госчиновникам иметь иностранное гражданство

13.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Иванов: предлагаю запретить госчиновникам иметь иностранное гражданство!

В Комиссию по государственному строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь продолжают поступать предложения от партий, общественных организаций и активистов в части поправок в действующую Конституцию. Известный общественный деятель Андрей Иванов рассказал слушателям радио Sputnik о своих предложениях, которые направлены на духовно-нравственное развитие человека и общества, а также о доминировании национального права над всевозможными международными актами. 

© Sputnik / Юрий Иванов
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"Я предложил запретить иметь иностранное гражданство для судей, глав субъектов РБ, депутатов и сенаторов, председателя правительства, всем министрам и президенту. Патриот, гражданин должен принадлежать свое стране, а не быть "где-то и как-то", ― сказал Иванов.

О других предложениях руководителя международного проекта "Антименеджмент" Андрея Иванова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Напомним, граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны свои варианты поправок в действующую Конституцию, предложения можно посылать до 25 октября на электронный адрес zakon@house.gov.by.

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Что важно внести в обновленную Конституцию: мнение известного общественного деятеля Андрея Иванова.
 
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