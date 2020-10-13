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Иванов: предлагаю запретить госчиновникам иметь иностранное гражданство
13.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Комиссию по государственному строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
© Sputnik / Юрий Иванов
"Я предложил запретить иметь иностранное гражданство для судей, глав субъектов РБ, депутатов и сенаторов, председателя правительства, всем министрам и президенту. Патриот, гражданин должен принадлежать свое стране, а не быть "где-то и как-то", ― сказал Иванов.
О других предложениях руководителя международного проекта "Антименеджмент" Андрея Иванова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Напомним, граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны
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Что важно внести в обновленную Конституцию: мнение известного общественного деятеля Андрея Иванова.
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