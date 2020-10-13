Домрачева прокомментировала задержание и избиение своего брата

Источник материала: Ежедневник

фото: interfax.by

Пользователи Facebook раскритиковали спортсменку за «вялый» и «обтекаемый» пост.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева написала в Facebook комментарий по поводу задержания ее брата. Напомним, он был задержан во время Марша достоинства в воскресенье, сильно избит и доставлен в больницу.

Сегодня Дарья прокомментировала это, заявил, что ее «публичный гнев не решит общественных проблем». Дарья считает, что это «к цели точно не приведёт».

По мнению спортсменки, для решения проблем страны «бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы».

Сейчас Дарья не видит «того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране». От госорганов же она ждет идей «поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…».

«Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?», - задалась вопросом Домрачева.