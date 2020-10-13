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Домрачева прокомментировала задержание и избиение своего брата
13.10.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: interfax.by
Пользователи Facebook раскритиковали спортсменку за «вялый» и «обтекаемый» пост.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева написала в Facebook комментарий по поводу задержания ее брата. Напомним, он был задержан во время Марша достоинства в воскресенье, сильно избит и доставлен в больницу.
Сегодня Дарья
По мнению спортсменки, для решения проблем страны «бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы».
Сейчас Дарья не видит «того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране». От госорганов же она ждет идей «поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…».
«Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?», - задалась вопросом Домрачева.
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Пользователи Facebook раскритиковали спортсменку за «вялый» и «обтекаемый» пост.
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