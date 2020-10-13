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Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко

13.10.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rupres.com

По словам Марии Колесниковой, в жодинском изоляторе ей спокойнее.

Как рассказал адвокат Александр Пыльченко, Марии Колесниковой было предложено принять участие во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Однако она не поехала.

Как рассказал Пыльченко, в минувшую  пятницу к Марии Колесниковой приезжали "двое миловидных мужчин", которые предлагали ей пообщаться с Лукашенко. На это Мария ответила, что сейчас общаться не будет, так как полтора месяца назад властям было предложено остановить насилие и освободить политзаключенных. К тому же Мария заявила, что, поскольку визитеры не представились, она с ними никуда не поедет. "Хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», — цитирует Tut.by выступление адвоката Александра Пыльченко в эфире «Эха Москвы».

Пыльченко также уточнил, что Марии был задан вопрос о том, каким она видит свое будущее. Она ответила, что видит его по-разному: либо пять лет заключения — до новых выборов, либо полтора года — потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

 
 
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По словам Марии Колесниковой, в жодинском изоляторе ей спокойнее.
 
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