|
Великобритания может заблокировать продажу Arm компании NVIDIA
Источник материала: Onliner
Британское правительство может заблокировать сделку по покупке компанией NVIDIA одного из крупнейших лицензиаров и разработчиков процессоров для мобильных устройств — компании Arm (ранее — ARM Holdings). До 2016 года она являлась независимым предприятием, затем была приобретена японской SoftBank Group. Однако Arm сохранила независимость в плане бизнес-модели и деятельности.
В сентябре стало известно, что активами Arm заинтересовалась NVIDIA, которая готова выложить за британскую компанию $40 миллиардов. Утверждалось, что Arm станет подразделением NVIDIA, но сохранит штаб-квартиру в Великобритании и продолжит работу «как раньше». Однако у сооснователей Arm есть сомнения на этот счет, не уверены в продаже и в британском правительстве.
Считается, что продажа Arm позволит Америке обрести очередную технологическую монополию — к Google, Facebook, Netflix и Amazon присоединится NVIDIA (которая является одной из более чем 500 лицензиатов Arm) и займет доминирующее положение на рынке полупроводников.
Как
NVIDIA GeForce RTX 3080, базовая частота 1710 МГц, Turbo-частота 1800 МГц, 8704sp, частота памяти 4750 МГц, 320 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.75 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce RTX 3080, базовая частота 1440 МГц, Turbo-частота 1710 МГц, 8704sp, частота памяти 4750 МГц, 320 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британское правительство может заблокировать сделку по покупке компанией NVIDIA одного из крупнейших лицензиаров и разработчиков процессоров для мобильных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)