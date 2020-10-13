Великобритания может заблокировать продажу Arm компании NVIDIA

Источник материала: Onliner

Британское правительство может заблокировать сделку по покупке компанией NVIDIA одного из крупнейших лицензиаров и разработчиков процессоров для мобильных устройств — компании Arm (ранее — ARM Holdings). До 2016 года она являлась независимым предприятием, затем была приобретена японской SoftBank Group. Однако Arm сохранила независимость в плане бизнес-модели и деятельности.

В сентябре стало известно, что активами Arm заинтересовалась NVIDIA, которая готова выложить за британскую компанию $40 миллиардов. Утверждалось, что Arm станет подразделением NVIDIA, но сохранит штаб-квартиру в Великобритании и продолжит работу «как раньше». Однако у сооснователей Arm есть сомнения на этот счет, не уверены в продаже и в британском правительстве.

Считается, что продажа Arm позволит Америке обрести очередную технологическую монополию — к Google, Facebook, Netflix и Amazon присоединится NVIDIA (которая является одной из более чем 500 лицензиатов Arm) и займет доминирующее положение на рынке полупроводников.

Как сообщает SlashGear, британское правительство рассматривает все «за» и «против», чтобы принять решение о продаже Arm американцам.