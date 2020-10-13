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Представлен новый вариант Lada Granta, переоборудованной в грузовик
Источник материала: Onliner
Грузовички на базе Lada Granta довольно популярны в России. Изредка встречаются и у нас. Прежде выпуском таких машин занималось ПСА «ВИС АВТО» (дочернее предприятие АвтоВАЗа). Теперь появился и вариант от независимого производителя.
Имя новинки — Lada Granta Prima. Разработчик и изготовитель — завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» из Нижнего Новгорода (бывший «Самотлор-НН»).
Вариант Prima получил новый внешний дизайн: обтекатель и аккуратный обвес. Внешне автомобиль смотрится единым, но фургон и кабина водителя не совмещены. Нижегородский производитель известен как раз мощным собственным производством стеклопластиковых деталей и более основательным, чем у конкурентов, подходом к внешнему виду утилитарных автомобилей. Получилось весьма неплохо.
Объем полезного грузового отсека варьируется в зависимости от модификации LCV. Это может быть рефрижератор (4,4, или 4,8, или 6,1 куб. м), промтоварный фургон (4,8, или 5,2, или 6,6 куб. м) или бортовик-евротент (4,9 или 5,3 или 6,7 куб. м). Кроме того, автомобили получили заднюю пневморессорную подвеску с возможностью регулировки по высоте.
В пересчете на понятную белорусам валюту цены на Lada Granta Prima начинаются примерно с 11 000 евро за бортовой грузовик. Самая дорогая версия (рефрижератор) стоит в РФ около 13 000 евро.
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Грузовички на базе Lada Granta довольно популярны в России. Изредка встречаются и у нас. Прежде выпуском таких машин занималось ПСА «ВИС АВТО» (дочернее предприятие...
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