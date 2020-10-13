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Представлен новый вариант Lada Granta, переоборудованной в грузовик

13.10.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грузовички на базе Lada Granta довольно популярны в России. Изредка встречаются и у нас. Прежде выпуском таких машин занималось ПСА «ВИС АВТО» (дочернее предприятие АвтоВАЗа). Теперь появился и вариант от независимого производителя.

Имя новинки — Lada Granta Prima. Разработчик и изготовитель — завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» из Нижнего Новгорода (бывший «Самотлор-НН»).

Вариант Prima получил новый внешний дизайн: обтекатель и аккуратный обвес. Внешне автомобиль смотрится единым, но фургон и кабина водителя не совмещены. Нижегородский производитель известен как раз мощным собственным производством стеклопластиковых деталей и более основательным, чем у конкурентов, подходом к внешнему виду утилитарных автомобилей. Получилось весьма неплохо.

Представлен новый вариант Lada Granta, переоборудованной в грузовик

Объем полезного грузового отсека варьируется в зависимости от модификации LCV. Это может быть рефрижератор (4,4, или 4,8, или 6,1 куб. м), промтоварный фургон (4,8, или 5,2, или 6,6 куб. м) или бортовик-евротент (4,9 или 5,3 или 6,7 куб. м). Кроме того, автомобили получили заднюю пневморессорную подвеску с возможностью регулировки по высоте.

Представлен новый вариант Lada Granta, переоборудованной в грузовик

В пересчете на понятную белорусам валюту цены на Lada Granta Prima начинаются примерно с 11 000 евро за бортовой грузовик. Самая дорогая версия (рефрижератор) стоит в РФ около 13 000 евро.

LADA Granta I Plus, 2014 г.в., 100 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
12 847 р.
4999$ / 4236€
LADA Granta I, 2013 г.в., 92 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
7325 р.
2850$ / 2415€
LADA Granta I, 2017 г.в., 66 000 км
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
14 600 р.
5681$ / 4813€
Автобарахолка
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Грузовички на базе Lada Granta довольно популярны в России. Изредка встречаются и у нас. Прежде выпуском таких машин занималось ПСА «ВИС АВТО» (дочернее предприятие...
 
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