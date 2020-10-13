Двор минской милиции забросали коктейлями Молотова. Видео (видео)

Источник материала: Onliner

Происшествие случилось сегодня около 5 часов. По информации МВД, на дворовую территорию Советского РУВД Минска были заброшены три бутылки с зажигательной смесью.

— Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным, — сообщают в МВД.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), по ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.