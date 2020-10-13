В ЕС появилось единодушие касательно введения персональных санкций против Лукашенко

Среди лидеров стран Евросоюза больше нет сомнений и споров касательно вопроса введения личных санкций в отношении Александра Лукашенко. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами. Теперь данный вопрос не вызывает споров, отметил Линкявичюс, передает портал Delfi со ссылкой на BNS.

«Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет. Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены», — добавил глава МИД Литвы.

Линкявичюс отметил, что новое насилие в отношении протестующих говорит о том, что ситуация к лучшему не меняется.