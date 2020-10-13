ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС появилось единодушие касательно введения персональных санкций против Лукашенко

13.10.2020 13:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Среди лидеров стран Евросоюза больше нет сомнений и споров касательно вопроса введения личных санкций в отношении Александра Лукашенко. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами. Теперь данный вопрос не вызывает споров, отметил Линкявичюс, передает портал Delfi со ссылкой на BNS.

«Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет. Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены», — добавил глава МИД Литвы.

Линкявичюс отметил, что новое насилие в отношении протестующих говорит о  том, что ситуация к лучшему не меняется.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос о введении персональных санкций обсуждался накануне в Люксембурге. Триггером для введения санкций стала тайная инаугурация Лукашенко, прошедшая 23 сентября. Вечером этого дня в Минске люди вышли на улицы на митинг протеста, на котором жестко действовали силовики.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди лидеров стран Евросоюза больше нет сомнений и споров касательно вопроса введения личных санкций в отношении Александра Лукашенко. Об этом рассказал министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель Минздрава: В Конституции нужно увязать оказание медпомощи с нормами поведения граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика