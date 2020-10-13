ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «Евроопте» ко Дню Матери снизили цены на цветы

13.10.2020 13:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В преддверии Дня Матери, который в Беларуси отмечают 14 октября, в гипермаркетах «Евроопт» снизили цены на цветы. Так, букет из 5 роз (40 см) теперь стоит 9,99 руб., а роза «Микс» в горшке – 5,99 руб. Цветочные дни продлятся до завтра, 14 октября, включительно. 

В подарок мамам доступны и растущие орхидеи: фаленопсис отдают за 19,99 руб. Классическая хризантема в горшке обойдется в 6,99 руб., а сорт «Зембла» с крупными пушистыми цветками – в 14,99 руб.

«Постройнели» в цене и кустовые хризантемы. Букеты из трех веток разбирают за 9,99 руб., из пяти – за 14,99 руб.

Цены на цветы снижены специально ко Дню Матери. Найти их можно на цветочных островках в гипермаркетах сети.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня Матери, который в Беларуси отмечают 14 октября, в гипермаркетах «Евроопт» снизили цены на цветы. Так, букет из 5 роз (40 см) теперь стоит 9,99 руб., а роза...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах совершено нападение на прокуратуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика