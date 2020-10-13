В «Евроопте» ко Дню Матери снизили цены на цветы

В преддверии Дня Матери, который в Беларуси отмечают 14 октября, в гипермаркетах «Евроопт» снизили цены на цветы. Так, букет из 5 роз (40 см) теперь стоит 9,99 руб., а роза «Микс» в горшке – 5,99 руб. Цветочные дни продлятся до завтра, 14 октября, включительно.

В подарок мамам доступны и растущие орхидеи: фаленопсис отдают за 19,99 руб. Классическая хризантема в горшке обойдется в 6,99 руб., а сорт «Зембла» с крупными пушистыми цветками – в 14,99 руб.

«Постройнели» в цене и кустовые хризантемы. Букеты из трех веток разбирают за 9,99 руб., из пяти – за 14,99 руб.

Цены на цветы снижены специально ко Дню Матери. Найти их можно на цветочных островках в гипермаркетах сети.