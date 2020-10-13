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РУВД в Минске забросали коктейлями Молотова
Источник материала: Партизан
Но еще надо разбираться, не провокация ли это. Потому что правоохранители настойчиво пытаются доказать, что белорусский протест стал агрессивным.
Одна из бутылок с зажигательной смесью попала в служебный автобус. Машину вовремя удалось потушить.
Инцидент произошел рано утром в среду, 13 октября. На дворовую территорию Советского РУВД столицы были заброшены три бутылки с зажигательной смесью (коктейли Молотова).
"Один из снарядов ( почему снарядов, откуда взялись снаряды - непонятно. - Прим.) попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Оперативники устанавливают лиц причастных к совершению преступления.
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Но еще надо разбираться, не провокация ли это. Потому что правоохранители настойчиво пытаются доказать, что белорусский протест стал агрессивным.
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