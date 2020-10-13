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Караник озвучил мечту власти: Уличный протест нужно переформатировать в дискуссию в интернете

13.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти следует организовать дискуссию с населением в сети Интернет, это поможет уйти от протестных акций на улице. Такое мнение высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в интервью РИА Новости.





Владимир Караник признал, что его поездки по трудовым коллективам Гродно пока не дают результата — диалога с трудящимися не получается. По его оценкам, это можно объяснить тем, что население испытывает стресс от переживания уличных протестов. Во времени должны пройти пять стадий принятия стресса, прежде чем общество созреет к диалогу, считает Караник как бывший врач.

Развитие стресса у индивида и у общества схоже и также имеет пять стадий: отрицание проблемы, агрессия, торг, депрессия и конечный этап — принятие проблемы, когда человек готов о ней разговаривать, объясняет Караник.

По его словам, часть населения уже понимает, что гнев и агрессия — это путь в никуда. С этой частью электората найти взаимопонимание легче. Помощь больше нужна тем, кто «вывалился из зоны комфорта», а также тем, кто находится в стадии депрессии.

При этом следует учитывать и то, что в среде населения уже есть определенная группа людей, которая находится в стадии торга. Это те, кто почувствовал вкус к политической борьбе и желает каким-то образом монетизировать свои достижения.

Таким людям, по мнению Караника, следует трансформировать свои переживания в партийную деятельность, в общественные объединения.

Поскольку пандемия сужает возможности проведения массовых мероприятий, наилучший вариант — организовать дискуссию власти и народа в интернете. Караник уверен, что такой диалог является более быстрым путем внесения изменений, которые необходимы стране.
 
Теги: Гродно
 
 
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Власти следует организовать дискуссию с населением в сети Интернет, это поможет уйти от протестных акций на улице. Такое мнение высказал председатель...
 
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