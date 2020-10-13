Караник озвучил мечту власти: Уличный протест нужно переформатировать в дискуссию в интернете

















Владимир Караник признал, что его поездки по трудовым коллективам Гродно пока не дают результата — диалога с трудящимися не получается. По его оценкам, это можно объяснить тем, что население испытывает стресс от переживания уличных протестов. Во времени должны пройти пять стадий принятия стресса, прежде чем общество созреет к диалогу, считает Караник как бывший врач.





Развитие стресса у индивида и у общества схоже и также имеет пять стадий: отрицание проблемы, агрессия, торг, депрессия и конечный этап — принятие проблемы, когда человек готов о ней разговаривать, объясняет Караник.





По его словам, часть населения уже понимает, что гнев и агрессия — это путь в никуда. С этой частью электората найти взаимопонимание легче. Помощь больше нужна тем, кто «вывалился из зоны комфорта», а также тем, кто находится в стадии депрессии.





При этом следует учитывать и то, что в среде населения уже есть определенная группа людей, которая находится в стадии торга. Это те, кто почувствовал вкус к политической борьбе и желает каким-то образом монетизировать свои достижения.





Таким людям, по мнению Караника, следует трансформировать свои переживания в партийную деятельность, в общественные объединения.





Поскольку пандемия сужает возможности проведения массовых мероприятий, наилучший вариант — организовать дискуссию власти и народа в интернете. Караник уверен, что такой диалог является более быстрым путем внесения изменений, которые необходимы стране.