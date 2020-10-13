«Мы просто хотим с ним встретиться». Чтобы организовать встречу с депутатом, избиратели из Гродно обратились в суд

Еще в конце августа избиратели 51-го округа попытались встретиться со своим депутатом Лилией Кирьяк для обсуждения актуальных проблем, рассказывает Блогу Гродно Дмитрий Салаш:





- После прошедших выборов конституционные права множества граждан были грубо нарушены: проходили массовые задержания граждан, к мирным демонстрантам применялась физическая сила, имело место применение оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в ряде случаев зарегистрирован летальный исход этих действий. Мы неоднократно на электронный адрес и в аккаунты депутата Лилии Кирьяк в социальных сетях обращались с предложением осудить осуществляемое насилие и обратиться с депутатскими запросами в соответствующие силовые органы с требованием прекратить насилие и издевательства над мирными демонстрантами.





Когда избиратели поняли, что их депутат на связь не выходит, обратились в Городской совет депутатов с инициативой созвать собрание с участием депутата. Процедура отзыва депутата, говорит Дмитрий Салаш, сложная. Для начала необходимо провести собрание, и на нем уже решить, может ли дальше депутат отстаивать интересы своих избирателей. Под заявлением за один день подписались 273 человека. Но президиум отказал о проведении такого собрания, посчитав его немотивированным:





«Данное решение мотивировано тем, что доводы заявителей являются несостоятельными, поскольку депутатские полномочия не дают права на вмешательство в деятельность правоохранительных органов и на дачу правовой оценки предпринимаемых ими действий. А также защита избирательных прав граждан, обжалование неправомерных действий и решений осуществляется уполномоченными на то субъектами избирательного процесса и в порядке, предусмотренном избирательным законодательством. Участие депутата в избирательном процессе ограничено выполнением функций наблюдателя», - говорится в официальном ответе Горсовета.





Но заявители уверены, что ответ Совета депутатов является незаконным и превышает полномочия чиновников.





В суд избиратели пришли с двумя требованиями: отменить решение горсовета и назначить встречу с депутатом.





- Зачем нам нужен такой депутат, который прячется от своих избирателей? Он не имеет никакого права не идти к нам на встречу. Мы хотим услышать ее мнение по поводу того, что происходит в стране сейчас. Мы не призываем ее менять ситуацию или как-то влиять на нее. Мы просто хотим встретиться, - говорили участники процесса.





Процесс вела судья Ольга Шуманская, прокурор – Анна Саук, представитель президиума городского совета депутатов – Наталья Котова, начальник юридического отдела гориспол а.





Вопросов к действующему депутату у участников судебного процесса, гродненских избирателей, много. Это не только политический кризис в стране, насилие со стороны силовиков, но и вопросы более узкие - озеленение, благоустройство и ремонт контролируемого депутатом района.





- У нас есть много вопросов к депутату, которые входят в исключительно ее компетенцию. Ведь это не только перевыборы и остановка насилия. Это много других насущных проблем нашего района. Встречи с жителями не проводятся. Ведь есть и избиратели, которые не утратили доверия к депутату, но также хотят встретиться, чтобы внести свои пожеланиями и замечания.





На судебном заседании присутствовали несколько десятков заявителей. У всех была возможность высказаться по поводу решения горсовета и бездействия депутата Кирьяк. Многие рассказывали, что хоть и не голосовали за депутата, но ждут встречи с ним, чтобы получить ответы на интересующиеся их вопросы. Они также считают отказ Городского совета депутатов необоснованным.





- Наши правы были ущемлены, наши интересы не были учтены. На основании этого просим суд отменить решение Горсовета и инициировать собрание.





Выслушав доводы заявителей, судья вынесла решение отказать в удовлетворении жалобы избирателей.





- Чуда не произошло, хотя и была надежда. Есть все юридические основания удовлетворить нашу жалобу, но суд не пошел нам навстречу, - прокомментировал решение инстанции Дмитрий Салаш.