В Дрогичине в бассейне убрали портрет Герасимени. Неугодная спортсменка?





Было и стало





Стало также известно, что портрет Александры Герасимени, который висел в бассейне гимназии города Дрогичина, сняли.





Директор гимназии Людмила Филонюк была очень краткой и сказала, что не может ответить на этот вопрос, попросив простить её.





Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Дрогичинского райисполкома Инна Проневич была более общительной и вначале сказала, что в первый раз слышит об этом. Потом она высказала своё предположение:





«Может, портрет сняли из-за того, что испорчен его внешний вид? Может, он вышел из строя? Но это я только предполагаю».





Александра Герасименя – белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы. Многократная чемпионка Универсиад (2009, 2011 и 2013). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012).





После эскалации насилия после выборов в Беларуси часть спортсменов, а это несколько сотен человек, объединились в Свободное Объединение Спортсменов Беларуси (SOS BY). Оно помогает спортивному сообществу, несогласному с результатами президентских выборов этого года. Состоит в этом объединении и Александра Герасименя.





Недавно Александра выставила на международный аукцион свой спортивный костюм и фотокарточку с личным автографом. Деньги от разыгранного лота она планирует направить на помощь спортсменам, пострадавшим за свои политические убеждения.







