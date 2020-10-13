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В здание прокуратуры в Барановичах бросили банку с жидкостью и ветошью. Но не загорелось
Источник материала: Партизан
По информации Следственного комитета, неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате было повреждено стекло.
В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему.
«Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК РБ», – отметили в СК.
Там также напомнили, что похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около трех часов ночи неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино.
По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РБ. По изъятым с места происшествия объектам и предметам следователями назначен ряд экспертных исследований, допрошены очевидцы произошедшего.
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По информации Следственного комитета, неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В...
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