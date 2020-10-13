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Лукашенко о протестующих: Мордовороты ходят по Минску

13.10.2020 13:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пенсионер Лукашенко, глядя с ностальгией на урожай картофеля в Толочинском районе, в очередной раз эксцентрично высказался об участниках протестов, причем именно в Минске.

Во время посещения Толочинского консервного комбината директор предприятия Анатолий Анюховский сказал, что работники предприятия в сезон работают без выходных: "Люди от земли, работают искренне".

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми», - отреагировал Лукашенко.

«А то те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить", - продолжил он, своеобразно описав разгон акций силовиками.

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионер Лукашенко, глядя с ностальгией на урожай картофеля в Толочинском районе, в очередной раз эксцентрично высказался об участниках протестов, причем именно...
 
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