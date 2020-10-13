Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это нововведение для граждан Беларуси.



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Как сообщает РБК Украина , правительством принято постановление № 933, которое упрощает выдачу вида на жительство определенным категориям иностранцев. Теперь граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, — не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.