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Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси
Источник материала: Навiны
Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это нововведение для граждан Беларуси.
Как сообщает
Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, — не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.
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Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это...
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