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Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси

13.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это нововведение для граждан Беларуси.

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси
Фото pixabay.com

Как сообщает РБК Украина, правительством принято постановление № 933, которое упрощает выдачу вида на жительство определенным категориям иностранцев. Теперь граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, — не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.

 
 
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Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. Особенно актуально это...
 
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