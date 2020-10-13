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ПЦ «Весна»: не прекратим свою деятельность, несмотря на аресты и запугивание

13.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» 13 октября выступил с заявлением, в котором потребовал прекратить уголовное дело в отношении волонтера организации Андрея Чепюка. Документ опубликован на правозащитном сайте spring96.org.

ПЦ «Весна»: не прекратим свою деятельность, несмотря на аресты и запугивание

Как сообщается, Чепюка задержали 2 октября в Минске сотрудники главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). У него дома провели обыск.

9 октября Чепюку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его взяли под стражу и поместили в следственный изолятор № 1 в Минске.

Правозащитники расценили преследование Чепюка как «продолжение кампании по запугиванию и давлению на всю организацию в целом».

«Мы в очередной раз заявляем, что не прекратим свою деятельность, несмотря на подобного рода атаки и запугивание. Мы будем продолжать свою правозащитную деятельность на благо всего белорусского народа», — подчеркнули в «Весне».

Помимо освобождения Чепюка организация требует «прекратить всяческие попытки давления и преследования в отношении членов ПЦ «Весна» и других белорусских правозащитников».

В заявлении говорится, что на протяжении всей президентской кампании и после выборов представители «Весны» сталкивались с «давлением и преследованием со стороны действующей власти: уголовным преследованием, административными арестами и задержаниями, блокированием сайта организации».

Так, 31 августа сотрудники ГУБОПиК в рамках дела по ч. 2 ст. 293 УК задержали волонтера «Весны» Павла Гарбуза. Спустя десять суток в СИЗО № 1 его освободили под обязательство о явке, он остался в статусе подозреваемого. Гарбуз покинул страну, после чего рассказал об обстоятельствах задержания и о том, что сотрудники управления говорили, что «скоро арестуют всех членов организации и положат конец ее деятельности».

17 сентября сотрудники ГУБОПиК задержали координатора волонтерской службы «Весны» Марфу Рабкову. 25 сентября ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК, она до сих пор находится в СИЗО № 1.

«Всех трех волонтеров — Марфу Рабкову, Павла Гарбуза и Андрея Чепюка — объединяет то, что они помогали политическим заключенным, — говорится в заявлении. — Их деятельность имела исключительно мирный, правозащитный характер и была направлена на помощь людям, которые страдают за свои политические взгляды и убеждения, за защиту своих прав».

«Мы, члены ПЦ «Весна», протестуем против неприкрытого преследования и давления на членов нашей организации, наших волонтеров за осуществление ими легитимной правозащитной деятельности. Напоминаем, что такая деятельность гарантирована правозащитникам Конституцией Республики Беларусь, международными нормами в области прав человека, в том числе Декларацией о правозащитниках, утвержденной Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года», — отметили в организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» 13 октября выступил с заявлением, в котором потребовал прекратить уголовное дело в отношении волонтера...
 
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