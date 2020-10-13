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МВД: в Советское РУВД Минска бросали бутылки с коктейлем Молотова

13.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации МВД, сегодня ночью во двор Советского РУВД столицы бросили бутылки с зажигательной смесью.

МВД: в Советское РУВД Минска бросали бутылки с коктейлем Молотова

«Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», — сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

 

 

 

 
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По информации МВД, сегодня ночью во двор Советского РУВД столицы бросили бутылки с зажигательной смесью.
 
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