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В Жлобине трех жителей подозревали в клевете на начальника милиции, но наказали одного

13.10.2020 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Жлобине 12 октября суд наказал арестом на 12 суток местного жителя, работника Белорусского металлургического завода Вячеслава Петроченко.

В Жлобине трех жителей подозревали в клевете на начальника милиции, но наказали одного

«Мы не знаем, по какой статье, когда и за что его осудили. Вчера он должен был выйти из ИВС по постановлению следователя, но так и не вышел», — сообщила БелаПАН родственница Петроченко.

8 октября он, а также еще две работницы БМЗ — Светлана Зыль и Снежана Погодина — были задержаны милицией. В их квартирах прошли обыски, милиция конфисковала компьютерную технику и мобильные телефоны. Задержанным пояснили, что возбуждено дело по статье 188 УК (клевета), потерпевший по которой начальник местной милиции Геннадий Мельник.

Погодину после обыска и допроса отпустили, Зыль и Петроченко были помещены в ИВС. Светлану Зыль отпустили после 72 часов, а Вячеслава Петроченко оставили в ИВС.

Как ранее Погодина сообщила БелаПАН, со слов милиции она узнала, что неизвестные распространили личные данные сотрудников милиции. У нее милиционеры выясняли, в каких группах или чатах в «Телеграме» она состоит.

11 сентября Вячеслава Петроченко судили якобы за участие в несанкционированной акции, но судья оправдала его.

 
 
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В Жлобине 12 октября суд наказал арестом на 12 суток местного жителя, работника Белорусского металлургического завода Вячеслава Петроченко.
 
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