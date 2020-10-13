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В Жлобине трех жителей подозревали в клевете на начальника милиции, но наказали одного
Источник материала: Навiны
В Жлобине 12 октября суд наказал арестом на 12 суток местного жителя, работника Белорусского металлургического завода Вячеслава Петроченко.
«Мы не знаем, по какой статье, когда и за что его осудили. Вчера он должен был выйти из ИВС по постановлению следователя, но так и не вышел», — сообщила БелаПАН родственница Петроченко.
8 октября он, а также еще две работницы БМЗ — Светлана Зыль и Снежана Погодина — были задержаны милицией. В их квартирах прошли обыски, милиция конфисковала компьютерную технику и мобильные телефоны. Задержанным пояснили, что возбуждено дело по статье 188 УК (клевета), потерпевший по которой начальник местной милиции Геннадий Мельник.
Погодину после обыска и допроса отпустили, Зыль и Петроченко были помещены в ИВС. Светлану Зыль отпустили после 72 часов, а Вячеслава Петроченко оставили в ИВС.
Как ранее Погодина сообщила БелаПАН, со слов милиции она узнала, что неизвестные распространили личные данные сотрудников милиции. У нее милиционеры выясняли, в каких группах или чатах в «Телеграме» она состоит.
11 сентября Вячеслава Петроченко судили якобы за участие в несанкционированной акции, но судья оправдала его.
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В Жлобине 12 октября суд наказал арестом на 12 суток местного жителя, работника Белорусского металлургического завода Вячеслава Петроченко.
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