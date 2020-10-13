О смерти, зарплате и помощи людям: почему россиянин стал водолазом в Борисове

Источник материала: Sputnik Беларусь

Что такое жизнь, что такое смерть и между ними черта, знает водолаз из Борисова Максим Бабич. Этому парнишке всего 22 года, а он спасает людей. Для него не пустой звук такие понятия, как честность, солидарность, отвага и самопожертвование.

Что значит быть водолазом, почему тонут люди и за что в профессии обиднее всего, Максим рассказал Sputnik.

Вокзал. Чемодан. Борисов

Наша встреча проходит в месте с особой атмосферой: городской пустой пляж, стоят одинокие зонтики, тихо течет река, в которой почти не отражается безликое серое небо, у берега раскинулись красноватая листва деревьев.

Почему-то хочется сказать Максиму, что ему повезло - выбрать такое спокойное и уютное место для работы. Но во время разговора выясняется, что и здесь своих забот хватает.

© Sputnik / Виктор Толочко Максим родился в России, а в Беларусь впервые попал в 15-летнем возрасте

Почти всю жизнь Максим прожил в России. Родился в Пермской области, в городе Губаха. Потом так случилось, что не стало его родителей. Максима забрали к себе дядя и тетя, которые оказались белорусами, но жили они в Москве. Здесь, вспоминает парень, жизнь текла своим чередом. Он учился в школе, потом в кадетском корпусе.

Когда Максиму исполнилось 15 лет, дядя и тетя решили вернуться на родину. Так он оказался в незнакомой ему стране в городе Борисове.

Там Максим попал в школу №22. Класс был специализированный: в нем готовили будущих пожарных. Но компания подобралась неспокойная, и учителям пришлось несладко. Максим вспоминает, что одна преподавательница, чтобы успокоить учеников, часто повторяла "Калi ласка", то есть "Пожалуйста". Так он познакомился с белорусским языком, с которым у него, однако, отношения не сложились. Выучить язык в школе он так и не смог, однако учителя понимали и не настаивали.

© Sputnik / Виктор Толочко Место работы выглядит на первый взгляд спокойным и уютным

Еще одним открытием, которое Максим сделал для себя после переезда, стали белорусы.

"Могу сказать, что чужим в Беларуси никогда себя не чувствовал, наоборот, мне кажется, что здесь люди более открытые и дружелюбные, чем в России. Когда ты всю жизнь живешь в Москве, а потом сюда переезжаешь, видишь разницу. Я чувствую, что люди здесь добрее", - говорит он.

Из России – за любовью

У Максима российское гражданство. Поэтому после школы его призвали в армию России. Однако позже он вернулся в Беларусь. В Москве, поясняет парень, у него уже не было друзей и знакомых, а в Борисове начала складываться своя жизнь.

Несмотря на свой молодой возраст, Максим женат. Его супруга работает в милиции Борисова. Иногда, кстати, несет службу на пляже - следит за купающимися.

"В Борисове у меня жена, ее родители, какие-то планы. Это очень хороший повод для того, чтобы жить здесь", - поясняет собеседник Sputnik.

Профессию водолаза Максим выбрал случайно. После армии начал искать работу, но с этим возникли сложности. Дело в том, что вида на жительство у него было - пришлось браться за любую подработку на стройке, на пилораме... Но потом Максим узнал, что его знакомый работает в Борисовском ОСВОД. Позвонил – и в него поверили, взяли на учебу.

© Sputnik / Виктор Толочко Амуниция весит немало: баллон с кислородом - 25 килограммов, пояс для погружения – 10

Профессия непростая, и дело не только в физической нагрузке, хотя и без этого никуда. Вы только представьте: баллон с кислородом весит 25 килограммов, пояс для погружения – 10 кило. И все это нужно взгромоздить на себя…

А еще каждый день нужно быть готовым к тому, что твоя помощь может понадобиться другому человеку.

"Были случаи, когда утром заступил на дежурство. Девять часов утра, ты себе кофе заварил. Стоишь с парнями разговариваешь. И тут видишь двух человек с противоположной стороны реки. Один ушел под воду, второй плывет к нему. Сразу понимаешь, что человек тонет. Бросаешь кофе, бежишь спасать", - рассказывает Максим.

Самая частая причина, по которой люди тонут, – это алкогольное опьянение. Таких водолазы спасают в 80% случаев. Вторая причина утоплений – физическая усталость или судороги.

Изнанка профессии

Иногда водолазом приходиться сталкиваются с реальной смертью.

© Sputnik / Виктор Толочко Водолазы участвуют в поисковых операциях - поднимают тела, которые находились какое-то время под водой

"Мы участвуем в поисковых операциях. Поднимаем на поверхность тела, в том числе те, которые находились какое-то время под водой. Приятного в этом мало. Видимость в воде нулевая. Ты идешь в полной темноте наощупь. Этот эффект столкновения, чувство, что вот-вот можешь коснуться утонувшего - самое неприятное. Самый большой страх возникает до того, как ты уходишь под воду. Потом, когда погрузился, мысли о том, чтобы быстрее найти, достать и уехать. Страх есть даже у самых опытных водолазов. Нет такого, что несколько тел достал и стал прожженным", - говорит собеседник агентства.

Несколько недель назад о коллегах Максима, водолазах из Минска, писали в СМИ. Спасатели подняли в лодку из воды демонстрантов, которые убегали от сотрудников ОМОН , и высадили их на берег.

В Борисове эту историю тоже обсуждали. Водолазы пояснили, почему коллеги так поступили.

"Ребята выполнили свою работу, не думая о том, что будет через 10-20 минут. Человек тонет, в легкие поступает вода. Даже если он в сознании, ему нужна медицинская помощь. Если бы этих людей отдали сотрудникам ОМОН, они вполне могли умереть от утопления в автозаке", - говорят на станции.

© Sputnik / Виктор Толочко Каждый день надо быть готовым оказать помощь другому человеку

В жизни водолазов есть и другие огорчения. Не секрет, что у всех спасателей зарплата не слишком высокая.

"Если соотносить нашу работу с уровнем оплаты, то становится обидно. Ты рискуешь собой, прыгаешь в воду, не зная, что будет через 30 секунд, потому что произойти может все что угодно, или ищешь тело, которое неизвестно сколько лежало, и получаешь 750 рублей в месяц… И это касается не только водолазов, но и других спасателей, например, пожарных или сотрудников скорой помощи", – поясняет водолаз.

И все же хорошего случается больше. Подводя итог нашего разговора, Максим признается, что он счастлив и рад, что его жизнь сложилась таким образом.