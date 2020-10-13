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РУВД в Минске забросали коктейлями Молотова

13.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел рано утром в среду, 13 октября. На дворовую территорию Советского РУВД столицы были заброшены три бутылки с зажигательной смесью (коктейли Молотова).

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Оперативники устанавливают лиц причастных к совершению преступления.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), по ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

 
 
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Одна из бутылок с зажигательной смесью попала в служебный автобус. Машину во время удалось потушить. Смотрите на Sputnik оперативные кадры.
 
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