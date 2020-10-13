РУВД в Минске забросали коктейлями Молотова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел рано утром в среду, 13 октября. На дворовую территорию Советского РУВД столицы были заброшены три бутылки с зажигательной смесью (коктейли Молотова).

"Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Оперативники устанавливают лиц причастных к совершению преступления.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), по ч.1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).