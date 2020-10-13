Киев присоединится к санкциям ЕС против Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Что касается санкций, которые уже введены [на уровне Евросоюза], то мы присоединимся к ним", - цитирует Кулебу ТАСС .

На вопрос о том, будет ли подвергнут санкциям Александр Лукашенко, Кулеба прямо не ответил. "Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", - пояснил он.

12 октября главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против Александра Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится. Министры указали в заявлении, что ЕС ждет от Минска прекращения силового подавления протестов, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.