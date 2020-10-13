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МВД: в ночь на 13 октября в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова
13.10.2020 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: скрин видеозаписи МВД
Как сообщает пресс-секретарь МВД в своем телеграмм-канале, инцидент произошел около 5 утра.
Сообщается, что на дворовую территорию районного управления милиции были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. При этом одна из них попала в служебный автобус, который загорелся. Дежурные милиционеры потушили его, однако ТС оказалось повережденным.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления,, и ищут свидетелей, обещая им конфиденциальность.
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Как сообщает пресс-секретарь МВД в своем телеграмм-канале, инцидент произошел около 5 утра.
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