Нацбанк не будет поддерживать ликвидность банков посредством кредитов «овернайт»

Источник материала: Ежедневник

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Решение о продлении меры принято «в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках».

Национальный банк продлевает по 19 января 2021 г. включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, сообщает пресс-служба регулятора. Нацбанк ввел данную меру в конце августа, потом решение дважды продлевалось.

При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона, поясняет Нацбанк.