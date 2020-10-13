﻿ Снытина: «Им распыляют в глаза газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти». 21.by
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Снытина: «Им распыляют в глаза газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти»

13.10.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина эмоционально поделилась мнением о вчерашнем марше пенсионеров в своем Instagram, опубликовав фото и видео оттуда.


Фото с сайта bbf.by

— Идут медленно, но уверенно! Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀

Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», — каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу, вместо ожидания!⠀

Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти, вперед! — написала Снытина.

 
 
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