Снытина: «Им распыляют в глаза газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти»

Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина эмоционально поделилась мнением о вчерашнем марше пенсионеров в своем Instagram, опубликовав фото и видео оттуда .



Фото с сайта bbf.by

— Идут медленно, но уверенно! Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀

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Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», — каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу, вместо ожидания!⠀

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Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти, вперед! — написала Снытина.