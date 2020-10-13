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Снытина: «Им распыляют в глаза газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти»
Источник материала: Tut.by
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина эмоционально поделилась мнением о вчерашнем марше пенсионеров в своем Instagram,
— Идут медленно, но уверенно! Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀
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«Это наши бабушки и дедушки!»
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