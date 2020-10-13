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На трассе М1 в Кобринском районе Volkswagen насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Кобринском районе,
Происшествие случилось вечером 12 октября. По предварительной информации, 51-летний водитель Volkswagen двигался по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. Вблизи деревни Пески он сбил 36-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
— Установлено, что велосипед не был оборудован в соответствии с ПДД. Однако сзади транспортного средства находился световозвращающий элемент красного цвета, а по ободу покрышек колес нанесен световозвращающий рисунок, — проинформировали в ГАИ.
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Происшествие случилось вечером 12 октября на 52-м километре трассы М1.
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