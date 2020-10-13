В Минске есть чуть больше 18 тысяч вакансий. Какие специалисты больше всего востребованы в столице

Источник материала: Tut.by

По данным на начало октября, в Минске требовалось чуть больше 18 тысяч работников (месяцем ранее количество вакансий было ненамного больше). Из них 10,8 тысячи свободных мест — для представителей рабочих специальностей, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие профессии и специальности сейчас больше всего востребованы в столице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Какие профессии и специальности больше всего востребованы в Минске

По данным городских властей, на 1 октября в Минске было 18 012 вакансий. Среди рабочий профессий наибольшим спросом пользуются продавцы, повара, контролеры-кассиры, среди специалистов — медсестры, врачи-специалисты, инженеры. Комитет по труду, занятости и соцзащите не указывает количество вакансий по каждой из наиболее востребованных профессий, поэтому мы посмотрели его в банке вакансий.

Топ-10 самых востребованных рабочих профессий в Минске

Продавец (574 вакансии в банке вакансий на 13 октября 2020 года)

2. Повар (513 вакансий)

3. Контролер-кассир (382 вакансии)

4. Водитель автомобиля (291 вакансия)

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (253 вакансии)

6. Маляр (251 вакансия)

7. Штукатур (170 вакансий)

8. Слесарь механосборочных работ (231 вакансия)

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (210 вакансий)

10. Облицовщик-плиточник (126 вакансий)

Топ-10 самых востребованных специалистов в Минске

1. Медицинская сестра (792 вакансии в банке вакансий на 13 октября 2020 года)

2. Врач-специалист (661 вакансия)

3. Инженер (633 вакансии)

4. Фельдшер (206 вакансий)

5. Воспитатель (160 вакансий)

6. Фармацевт (84 вакансии)

7. Библиотекарь (84 вакансии)

8. Бухгалтер (74 вакансии)

9. Менеджер (90 вакансий)

10. Инженер-программист (82 вакансии)

Сколько человек обращаются за помощью в службы занятости и что они получают

По данным комитета, в январе-сентябре этого года в службы занятости обратилось 10 526 человек. Из них 6194 человека были устроены на постоянную или временную работу, 1244 человека приняли участие в общественных работах, 2287 человек получили консультацию по вопросам профориентации и профобучения, а 202 — прошли обучение.

Право на пособие по безработице получили 2498 минчан. Средний размер пособия на конец сентября составил 27,98 рубля.