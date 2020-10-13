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Умеете ли вы промывать нос? Вот какие простые правила советует соблюдать врач
Источник материала: Tut.by
Промывание носа — простая процедура, помогающая справиться не только с насморком, но и с сухостью в носу, которая часто появляется с началом отопительного сезона. Как и чем правильно промывать нос? На
— Промывание носа (носовой душ) — это орошение слизистой полости носа солевыми растворами при различных заболеваниях носа и околоносовых пазух. Процедура помогает увлажнить слизистую носа, облегчить симптомы насморка и действует местно, то есть при ней риск системных побочных эффектов отсутствует. Нос промывают для профилактики ОРВИ, ринита (аллергического и медикаментозного). Также промывание помогает подготовить слизистую для дальнейшего применения других лекарственных средств.
Как выбрать солевой раствор?
— При подборе солевого раствора надо учитывать симптомы и не забывать про физиологическую концентрацию NaCl в тканях организма — 0,9%. Вот какими они бывают:
Существуют растворы с различными добавками, например с маслами, однако на применение самого раствора это не влияет.
Как правильно промывать нос?
— Промывать нос нужно тогда, кода есть жалобы (насморк или, наоборот, сухость в носу). Не нужно делать это каждый день, потому как слизь в небольшом количестве должна быть всегда: она защищает, очищает и увлажняет нос.
Промывать нос можно с помощью специальных устройств (долфин, лейка и т.д.), но часто производители выпускают специальные флаконы с насадками, предназначенными для правильной техники. Если специального устройства нет, то для орошения носа раствором можно прибегнуть к пипетке. Нельзя вливать со всей силы раствор в нос через шприц, думая, что это поможет смыть больше выделений: так вы можете травмировать слизистую или запустить раствор в уши и получить отит.
Нельзя промывать нос растворами антисептиков: это приведет к нарушению естественного рН слизистой и к гибели микрофлоры, а на отек и выделения никак не повлияет. Температура раствора должна быть комнатной. Через 5−10 минут после орошения необходимо тщательно высморкаться.
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Промывание носа - простая процедура, которая помогает справиться не только с насморком, но и с сухостью в носу, которая часто появляется с началом отопительного...
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