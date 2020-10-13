Умеете ли вы промывать нос? Вот какие простые правила советует соблюдать врач

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Промывание носа — простая процедура, помогающая справиться не только с насморком, но и с сухостью в носу, которая часто появляется с началом отопительного сезона. Как и чем правильно промывать нос? На «Простой вопрос» отвечает врач-оториноларинголог Мария Зайцева.



Мария ЗайцеваВрач- оториноларинголог второй категории медицинского центра «Веста» (Дзержинск) Врач-второй категории медицинского центра «Веста» (Дзержинск)

— Промывание носа (носовой душ) — это орошение слизистой полости носа солевыми растворами при различных заболеваниях носа и околоносовых пазух. Процедура помогает увлажнить слизистую носа, облегчить симптомы насморка и действует местно, то есть при ней риск системных побочных эффектов отсутствует. Нос промывают для профилактики ОРВИ, ринита (аллергического и медикаментозного). Также промывание помогает подготовить слизистую для дальнейшего применения других лекарственных средств.

Как выбрать солевой раствор?

— При подборе солевого раствора надо учитывать симптомы и не забывать про физиологическую концентрацию NaCl в тканях организма — 0,9%. Вот какими они бывают:

гипотоническими (концентрация NaCl менее 0,9%): по закону концентрации они всасываются в слизистую, тем самым ее хорошо увлажняют. При насморке такие растворы не помогут, показания для применения — сухость слизистых, корочки в носу;

изотоническими (концентрация NaCl 0,9%): они хорошо промывают нос и механически смывают выделения и загрязнения, при этом растворы практически не влияют на снятие отека носа;

гипертоническими (концентрация NaCl более 0,9%): они приводят к уменьшению отека и облегчению дыхания. Кроме того, гипертонические растворы раздражают слизистую, тем самым стимулируя выработку слизи.

Существуют растворы с различными добавками, например с маслами, однако на применение самого раствора это не влияет.



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Как правильно промывать нос?

— Промывать нос нужно тогда, кода есть жалобы (насморк или, наоборот, сухость в носу). Не нужно делать это каждый день, потому как слизь в небольшом количестве должна быть всегда: она защищает, очищает и увлажняет нос.

Промывать нос можно с помощью специальных устройств (долфин, лейка и т.д.), но часто производители выпускают специальные флаконы с насадками, предназначенными для правильной техники. Если специального устройства нет, то для орошения носа раствором можно прибегнуть к пипетке. Нельзя вливать со всей силы раствор в нос через шприц, думая, что это поможет смыть больше выделений: так вы можете травмировать слизистую или запустить раствор в уши и получить отит.

Нельзя промывать нос растворами антисептиков: это приведет к нарушению естественного рН слизистой и к гибели микрофлоры, а на отек и выделения никак не повлияет. Температура раствора должна быть комнатной. Через 5−10 минут после орошения необходимо тщательно высморкаться.