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В минской автошколе учебный автомобиль заменили на электрокар

13.10.2020 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодня ни в одной автошколе Беларуси нет учебного электромобиля, хотя в обозримом будущем, по прогнозам исследователей, большинство молодых водителей скорее выберут для покупки электрокар. Malanka решила пойти на эксперимент — вместе с партнерами предоставила на время одной столичной автошколе Honda Сlarity с емкостью батареи 17 кВТ/ч.

«Сегодня в автошколе „Дорожная азбука“ одна из групп учеников пройдет несколько уроков вождения на электрокарах, — сообщили представители Malanka. — Будущие водители не только попробуют себя в роли водителей EV, но и научатся заряжать электромобили. Курсантам также объяснят принцип работы зарядного устройства электромобиля».

«У руководства автошколы будет возможность провести эксперимент: готова ли сегодня школа к тому, чтобы использовать электрокары в качестве учебных машин и можно ли сэкономить на бензине, расходниках и ремонте автопарка школы, если частично заменить его на электропарк, — дополнили в „Дорожной азбуке“. — Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента: как электромобили справятся с ежедневной загрузкой и понравятся ли эти новшества нашим ученикам и инструкторам». По расчетам Malanka, зарядка Honda Сlarity обойдется в 6,63 копейки в день, в то время когда бензиновое авто потребует заправки на сумму около 20 рублей (при условии, что в день автомобиль проезжает около 100 км), а это 300 рублей в месяц экономии только на бензине.

В Malanka утверждают, что уже сегодня в Беларуси создана инфраструктура для того, чтобы электромобили использовать в том числе в коммерческих целях (например, в службе доставки): «По данным исследовательской компании Canalys, продажи электромобилей в Европе в 2020 году выросли на 72%, в то время как рынок автомобилей с двигателем внутреннего сгорания упал на 26%. По нашим прогнозам, меньше чем через 5 лет по белорусским дорогам будут ездить более 100 тысяч электрокаров».

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На сегодня ни в одной автошколе Беларуси нет учебного электромобиля, хотя в обозримом будущем, по прогнозам исследователей, большинство молодых водителей скорее...
 
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