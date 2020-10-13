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Вышел трейлер драмы о Второй мировой в «мультяшном» стиле от Netflix (видео)
Источник материала: Onliner
Netflix выпустила трейлер мини-сериала «Освободитель». Он выполнен в оригинальной для таких проектов манере: в «мультяшной» графике, хотя тема самая что ни на есть серьезная — Вторая мировая.
Лента базируется на романе английского журналиста и писателя Алекса Киршоу с длинным названием «Освободитель: 500-дневная Одиссея солдата Второй мировой от пляжей Сицилии к воротам Дахау». Книга основана на подлинных событиях и рассказывает о реальном участнике войны Феликсе Спарксе (1917 —2007). Американский подполковник был командиром 3-го батальона 157-го пехотного полка Союзных войск. Вместе со своими бойцами он дошел до концлагеря Дахау под Мюнхеном и освободил узников. Кроме этого, Спаркс участвовал во многих крупных битвах в Европе.
Сериал «Освободитель» выйдет на Netflix 11 ноября.
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32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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Netflix выпустила трейлер мини-сериала «Освободитель». Он выполнен в оригинальной для таких проектов манере: в «мультяшной» графике, хотя тема самая что ни на есть...
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