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Член президиума КС Дылевский уехал в Польшу
Источник материала: Партизан
Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский покинул Беларусь из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе КС.
В конце прошлой недели появилась информация об увольнении Дылевского с Минского тракторного завода (МТЗ), где он являлся лидером стачкома. Позже в интервью
"Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", - отметили в пресс-службе КС.
После президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, Дылевский возглавил стачечный комитет МТЗ. Затем он вошел в президиум КС, члены которого в настоящее время либо находятся за границей, либо в СИЗО. Так, под арестом - Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. За границу уехали Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Алексиевич.
Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
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Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский покинул Беларусь из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе КС.
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