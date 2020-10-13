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Артем Милевский намекнул на расставание с брестским "Динамо"

13.10.2020 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на скорое расставание с клубом.





Брест! Тогда все только начиналось! Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда! — написал Артем в "инстаграме", сопроводив послание трогательным видео.

"Как-то не весело после прочитанного", "Владимирович, еще рано карьеру завершать! Ты в полном порядке, Мастер!", "Артем, в нашем "Динамо" можно до 45 лет тебе играть и все равно будешь давать фору молодым, оставайся, не уезжай!" — комментарии к написанному.
 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на скорое расставание с клубом.
 
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