Карточки некоторых банков могут не срабатывать в ночь на 16 октября. Но это не хакеры













Услугами центра пользуются следующие белорусские банки:





АСБ Беларусбанк;

БПС-Сбербанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Паритетбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БТА Банк;

БСБ Банк;

Франсабанк;

Цептер Банк.





Ранее в телеграм-каналах появлялись сообщения анонимных хакерских команд, в которых платежная система называлась в числе возможной мишени для атак со стороны хакеров, называющих себя «Кибер-партизанами» и выступающих против действующей власти после президентских выборов 2020 года. Им уже удавалось взломать некоторые госресурсы в сети Интернет.