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Стены - стеклянные, вместо забора земляной вал. Смотрите, какой классный дом построили в Эквадоре

13.10.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У этого дома нет многих привычных нам деталей. Например, отсутствует цоколь, и поэтому напольное покрытие находится на одном уровне с газоном. А еще у него стекло вместо глухих стен. Еще один повод удивиться белорусу — по периметру участка нет забора, которой бы скрывал полупрозрачный дом от любопытных глаз. Вместо него — земляной вал. Как это все выглядит — смотрите в обзоре archdaily.com.


Фото: JAG Studio

Дом спроектировала студия Jannina Cabal & Arquitectos для владелицы большого участка в Эквадоре. Задача у архитекторов была предельно сложная — построить здание, которое будет являться частью зеленого ландшафта, потому что участок граничит с живописным парком и озером.


Фото: JAG Studio



Студия Jannina Cabal & Arquitectos возвела минималистичную конструкцию из объемов, объединенных природным диким камнем и облицовкой из черного железа. Дом без цоколя — стоит прямо на уровне земли, поэтому в теплое время года хозяйка раздвигает стеклянные окна-стены и пространство сада становится частью дома.




Примечательно, что у дома два этажа, но второй, маленький, используется лишь как подсобное помещение с прачечной. Основное же жилое пространство находится на первом уровне с прямым доступом к бассейну и внутреннему дворику.



Архитекторы намеренно расположили дом на западной стороне участка, чтобы он не перегревался на солнце, и оставили половину территории для сада и зоны патио под защитой железобетонной консоли.



Приватность заднего дворика и внутренних помещений со стеклянными стенами обеспечивают не типичные заборы, а природные элементы. В качестве барьера архитекторы задействовали зеленый холм, который скрывает внутренний двор от посторонних глаз.



Попасть в дом можно через бетонный коридор, который владельцы используют как галерею для своей коллекции искусства.


Затем находится большой холл, который мягко перетекает в столовую открытой планировки и гостиную с телевизором.


Это пространство является сердцем дома и связывается с уютным патио.



Все спальни же вынесены в западную часть здания — пройти туда можно через зону отдыха и кухню.

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