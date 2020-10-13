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Последний член президиума КС покинул Беларусь

13.10.2020 14:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Последний, остававшийся на свободе член президиума Координационного совета Сергей Дылевский покинул территорию Беларуси в целях безопасности.

«Член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», - сообщила пресс-служба Координационного совета.

Накануне лидер стачкома ОАО «МТЗ» Сергей Дылевский уволился с предприятия по собственному желанию в обмен на отказ властей от репрессий в отношении его родителей, включая увольнение с завода.

Все остальные члены президиума КС находят либо за решеткой, либо за границей.

 
 
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Последний, остававшийся на свободе член президиума Координационного совета Сергей Дылевский покинул территорию Беларуси в целях безопасности.
 
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