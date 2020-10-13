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Козак по поручению Путина приехал к президенту Киргизии

13.10.2020 14:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Киргизию, где провел встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба последнего.

В сообщении отмечается, что чиновник приехал «по поручению президента Владимира Путина».

Киргизская сторона содержание встречи не разгласила. Она сообщила лишь, что в ней участвовал премьер Садыр Жапаров, передает РБК.

«Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — добавили в Бишкеке.

В сообщении говорится, что встреча прошла накануне, 12 октября.

 
 
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Киргизию, где провел встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба...
 
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