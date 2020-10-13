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Правительство Беларуси вернулось к лозунгу «Стройка – локомотив экономики»

13.10.2020 14:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси вернулось к своему старому разбитому корыту лозунгу «Стройка-локомотив экономики», нещадное эксплуатирование которого во второй половине нулевых наряду с печатным станком и выполнением обязательства «всем по пиццот» привело к трехкратной девальвации нацвалюты в 2011 году.

Впрочем, когда у правительства нет ни желания, ни понимания, ни политической воли, ни соответствующих полномочий на то, чтобы как-то толкать вперед увязшую в неофеодализме экономику синеокой, что еще остается премьеру Роману Головченко , который до назначения научился только торговле оружием (полученные спецнавыки во время учебы в МГИМО не в счет), кроме как повышать ВВП стройкой и госзаказом.

"Строительство является важным драйвером роста национальной экономики, она имеет большое влияние на социальные процессы. Сфера строительства традиционно является индикатором, который отражает общую ситуацию в развитии страны: растет строительство, значит, страна находится на подъеме, существенно снижаются темпы строительства - экономика страны испытывает трудные времена. В настоящее время строительство на фоне многих других отраслей является растущей отраслью и обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП страны", - сказал сегодня Головченко, посещая ОАО «Керамин».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство Беларуси вернулось к своему старому разбитому корыту лозунгу «Стройка-локомотив экономики», нещадное эксплуатирование которого во второй половине...
 
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