Источник материала: АФН

Правительство Беларуси вернулось к своему старому разбитому корыту лозунгу «Стройка-локомотив экономики», нещадное эксплуатирование которого во второй половине нулевых наряду с печатным станком и выполнением обязательства «всем по пиццот» привело к трехкратной девальвации нацвалюты в 2011 году.

Впрочем, когда у правительства нет ни желания, ни понимания, ни политической воли, ни соответствующих полномочий на то, чтобы как-то толкать вперед увязшую в неофеодализме экономику синеокой, что еще остается премьеру Роману Головченко , который до назначения научился только торговле оружием (полученные спецнавыки во время учебы в МГИМО не в счет), кроме как повышать ВВП стройкой и госзаказом.

"Строительство является важным драйвером роста национальной экономики, она имеет большое влияние на социальные процессы. Сфера строительства традиционно является индикатором, который отражает общую ситуацию в развитии страны: растет строительство, значит, страна находится на подъеме, существенно снижаются темпы строительства - экономика страны испытывает трудные времена. В настоящее время строительство на фоне многих других отраслей является растущей отраслью и обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП страны", - сказал сегодня Головченко, посещая ОАО «Керамин».