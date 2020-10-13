Домрачева всегда была очень осторожна. Только посмотрите на ее высказывания на щекотливые темы

Источник материала: Tut.by

Больше суток общественность ждала, как же Герой Беларуси Дарья Домрачева отреагирует на жестокое избиение ее брата силовиками. Во вторник утром четырехкратная олимпийская чемпионка наконец высказалась о произошедшем в Facebook, при этом осталась максимально дипломатичной. Впрочем, подобная осторожность в публичных заявлениях всегда была свойственна биатлонистке. SPORT.TUT.BY вспомнил, как Дарья ранее высказывалась на щекотливые темы — о допинге, политике и конфликтах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О президентских выборах — 2020

— На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям», — отмечала Дарья в июне 2020-го. — Мое право и обязанность как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю родную мирную Беларусь!

О протестах в стране

Пост чемпионки за 12 августа 2020 года:

— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте.

О БЧБ и государственной символике



Фото: Reuters

В 2013 году Дарье Домрачевой, которая еще не была олимпийской чемпионкой, задали вопрос, что она думает о бело-красно-белом флаге, «регулярно мелькающем на телеэкране во время выступления наших спортсменов за рубежом».

— Мне очень приятно, когда на этапах Кубка мира я вижу белорусов, переживающих за меня. Как я отношусь к тому, что некоторые из них размахивают бело-красно-белыми флагами? Я выступаю за красно-зеленый флаг, но в целом считаю, что спорт должен быть вне политики и не нужно ее вмешивать, — ответила биатлонистка.

О звании Героя Беларуси

— Все люди, с кем я общалась, разделяют решение о присвоении мне звания Героя Беларуси. Для меня это несколько неожиданно. Я всегда соотносила звание героя страны с военным временем, когда наши бабушки и дедушки жертвовали жизнями.

Но важно находить героев и сегодня. Надо сохранять мир на земле. Спортивными результатами тоже можно внести вклад в развитие страны, в ее узнаваемость, патриотизм, — говорила Дарья уже в статусе трехкратной чемпионки Олимпиады.

О Европейских играх

— Во-первых, у меня нет никаких данных по поводу нахождения страны на пороге бедности. Я вижу, что живу в прекрасной, красивой стране, которая развивается и смотрит в будущее. Во-вторых, как спортсменка, истинная любительница спорта и болельщица, я всегда буду за проведение спортивных турниров любого уровня, — говорила белоруска.

— По поводу экономической части: я уверена, что люди, принимавшие решение о проведении Игр, не делали это наобум. К тому же стране не пришлось тратить заоблачные деньги на возведение новых спортивных арен и мест для проживания спортсменов: все уже было готово. Любая инициатива всегда встречает свою поддержку и свою оппозицию, негативное отношение. Это не значит, что инициативу не нужно проявлять.



Фото Дирекции II Европейских игр 2019 года

Я уверена, что в ближайшей перспективе мы почувствуем позитивный эффект от проведения Европейских игр. И знаете, когда я возвращалась с церемонии открытия, шла пешком среди простых зрителей, не участников церемонии. Мне невероятно приятно было почувствовать ту гордость за страну, эти неподдельные эмоции людей, которые они испытывали и делились друг с другом, выйдя со стадиона «Динамо».

Мне даже показалось, что белорусы как будто узнали свою страну лучше. Как будто заново влюбились в нее, что ли. Видно было, как им приятно то, что мы проводим такой большой праздник на потрясающем уровне. Самое главное: мы поняли, что можем сделать всё на высочайшем уровне и гордиться собой. Зачастую этого нам, белорусам, и не хватает, чтобы идти вперед.

О любимом мужчине

— Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть Человеком. Просто Победитель, — слова Домрачевой о супруге Уле-Эйнаре Бьорндалене.



Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой

О жизни на родине

— Многое будет зависеть от того, чем мы будем заниматься, с каким видом деятельности будем связаны. У Уле много проектов в Норвегии, у меня многое связано с Беларусью. Сейчас на протяжении нескольких лет мы станем совмещать жизнь в Норвегии, Беларуси и где-нибудь еще. В будущем придется определиться более конкретно, а пока есть время подумать, — так комментировала Домрачева вопрос о будущем месте жительства их семьи.

О допинге

— Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет, — говорила Дарья в 2017 году во время допингового скандала в российском спорте.

О разногласиях с Белорусской федерацией биатлона



Фото: Андрей Аносов / CБР

— Сезон, когда [Владимир] Королькевич пришел в команду, я пропускала. Разногласия были скорее не с ним, а с руководством белорусской федерации, принявшей такое решение, невзирая на мнение спортсменов. До сих пор с этим не согласна.

На мой взгляд, специалисты, работавшие в сборной до Королькевича и добивавшиеся неплохих результатов (имею в виду женскую команду), могли бы к сегодняшнему дню серьезно продвинуть сборную вперед. Но вся эта ситуация для меня уже в прошлом. Не трачу энергию на воспоминания, мне есть куда ее направить, — так Дарья Домрачева комментировала сотрудничество БФБ и российского специалиста Владимира Королькевича, которого критиковали многие белорусские биатлонисты.

О соперниках

— Самое главное, что за время своих выступлений я поняла о биатлоне, заключается в том, что соперники, по большому счету, не так важны. Гораздо важнее, что и как делаешь ты сам. Тем более что у нас неконтактный вид. Не такой, где на ковер выходят два человека и нужно настраивать себя на то, чтобы «разорвать» соперника. В биатлоне такие мысли могут привести только к совершенно неоправданному расходу эмоций. Поэтому предпочитаю не отвлекаться на тех, кто бежит рядом, — отмечала спортсменка после триумфа в Сочи.