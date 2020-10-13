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Светлана Тихановская объявила режиму народный ультиматум

13.10.2020 14:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская выдвинула режиму Лукашенко три условия и дала на их выполнение 13 дней — до 25 октября. «Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», — говорится в заявлении Тихановской.

Светлана Тихановская объявила режиму народный ультиматум

«Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать. И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима», — заявила Светлана Тихановская.

«Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор. И каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора», — говорится в заявлении.

Светлана Тихановская обратилась ко всем, кто сегодня обслуживает интересы авторитарной власти: «Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием».

Тихановская напомнила, что сторонники перемен «много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам». «Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ», — отмечается в заявлении Тихановской.

Она выставила режиму три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью

3. Все политзаключенные должны быть освобождены

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — заявила Светлана Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская выдвинула режиму Лукашенко три условия и дала на их выполнение 13 дней — до 25 октября.
 
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