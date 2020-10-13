Член президиума КС Сергей Дылевский уехал в Польшу

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уехал из Беларуси в Польшу.





Пресс-служба КС в своем телеграм-канале сообщает, что в данный момент Дылевский находится в Варшаве. «Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», — говорится в сообщении.

С 24 августа по 18 сентября Дылевский находился в заключении, отбывая два административных ареста (на 10 и на 15 суток) по обвинению в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

11 октября пресс-служба КС сообщила, что его вынудили подписать заявление на увольнение «по собственному желанию» после 12 лет работы на МТЗ. Сообщалось также, что Дылевскому угрожали увольнением родителей, которые также работают на заводе. «К сожалению, пора расстаться. Для руководителей: ребята, заставлять уволиться путем шантажа родителями — это самое низкое и бесчеловечное, что можно себе представить», — написал Дылевский на своей странице в «Инстаграме».

На следующий день заместитель гендиректора МТЗ Андрей Сусленков в эфире телеканала «Беларусь 1» опроверг слова Дылевского и заявил, что тот принял решение уволиться сам.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа, а на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Обвинение в рамках этого уголовного дела предъявлено членам президиума КС Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а также одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей, так же, как и член президиума КС Лилия Власова, в отношении которой возбуждено уголовное дело в уклонении от уплаты налогов. Другие члены президиума КС — Ольга Ковалькова, Павел Латушко и Светлана Алексиевич — вынуждены были, как и Дылевский, выехать из страны из соображений безопасности.