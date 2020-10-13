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СК возбудил дело по факту забрасывания коктейлями Молотова райотдела милиции
Источник материала: Навiны
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту
Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).
Ранее Следственный комитет сообщил, что поздно вечером 12 октября неустановленные лица
По информации СК, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около 3 часов ночи неизвестные лица
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту забрасывания бутылок с зажигательной смесью на территорию Советского РУВД Минска, сообщает пресс-служба...
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