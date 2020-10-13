СК возбудил дело по факту забрасывания коктейлями Молотова райотдела милиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту забрасывания бутылок с зажигательной смесью на территорию Советского РУВД Минска, сообщает пресс-служба ведомства.





Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

Ранее Следственный комитет сообщил, что поздно вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство).