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СК возбудил дело по факту забрасывания коктейлями Молотова райотдела милиции

13.10.2020 14:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту забрасывания бутылок с зажигательной смесью на территорию Советского РУВД Минска, сообщает пресс-служба ведомства.

СК возбудил дело по факту забрасывания коктейлями Молотова райотдела милиции

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

Ранее Следственный комитет сообщил, что поздно вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство).

По информации СК, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около 3 часов ночи неизвестные лица  повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту также возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту забрасывания бутылок с зажигательной смесью на территорию Советского РУВД Минска, сообщает пресс-служба...
 
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