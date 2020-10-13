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Биржа: доллар пошел вверх на торгах 13 октября
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 13 октября, завершились ростом американской валюты.
Три основные иностранные валюты завершили сегодняшние сессии на следующих отметках:
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 13 октября, завершились ростом американской валюты.
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