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Костусев: БНФ направит предложения по Конституции в Палату представителей
13.10.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лидер партии БНФ Григорий Костусев получил приглашения на ряд площадок. Там будут рассматриваться поправки в действующую Конституцию Беларуси, которая, по его словам, в настоящее время не работает. Об этом политик сообщил во вторник в комментарии для радио Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"И мои личные предложения, и предложения партии БНФ мы еще готовим. Затем собираемся их отправить и в Палату представителей, и на диалоговые площадки, которые организованы белорусскими властями. В действующей Конституции сказано, что власть в Беларуси принадлежит народу, но это не работает, как не работают свобода слова и свобода собраний", ― сказал политик.
Напомним, граждане Беларуси, общественно-политические объединения и их представители со 2 октября текущего года имеют возможность внести на рассмотрение в парламент страны
Ранее Лукашенко пообещал, что проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Глава государства отмечал, что в процессе подготовки уже третий вариант Конституции, так как два предыдущих его не устроили. Разработка главного документа страны должна быть квинтэссенцией видения того, как в перспективе должна развиваться республика.
Комментарий лидера партии БНФ Григория Костусева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Партия БНФ работает над поправками в Основной закон страны, так как по Конституции власть в Беларуси "принадлежит народу, но это не работает", заявил радио Sputnik...
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