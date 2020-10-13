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Кипр останавливает программу выдачи "золотых паспортов"

13.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: inc-news.ru

Пока программа получения гражданства в обмен на инвестиции остановлена до 1 ноября. Причина – злоупотребления положениями программы.

Власти Кипра приняли решение приостановить действие программы по получению гражданства за инвестиции в экономику. Об этом во вторник сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса, пишет ТАСС.

По данным агентства, действие программы будет приостановлено с 1 ноября из-за злоупотреблений ее положениями. Решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.

Совет министров Республики Кипр 7 октября принял решение запустить процедуру лишения семи человек так называемых золотых паспортов за дачу ложных показаний и сокрытие информации.

В конце сентября Юридическая служба Республики Кипр, исполняющая функции Генпрокуратуры, отдала распоряжение полиции приступить к сбору свидетельских показаний по делу о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова "с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления".

 
 
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Пока программа получения гражданства в обмен на инвестиции остановлена до 1 ноября. Причина – злоупотребления положениями программы.
 
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