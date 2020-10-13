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«У режима есть 13 дней». Тихановская поставила Лукашенко жесткий ультиматум
Источник материала: KYKY>
В телеграм-канале Светланы Тихановской
«Два месяца назад мы проснулись, как в обычный выходной день, и поехали голосовать, пишет пресс-служба Тихановской. — И мы все проголосовали за перемены. Два месяца назад был наш последний обычный выходной. Мы вышли на улицы, чтобы вернуть свои голоса, и получили за это пули, дубинки, тюремные камеры и циничную ложь режима. Они спрашивают нас во время ударов: «Вы хотели перемен?» Они говорят нам: «Вот вам перемены».
Мы ответим: это — не перемены. Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков.
Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из-за вас им вчера угрожали оружием — возможно, впервые с их страшного военного детства.
Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларуский народ. Но мы этого не допустим.
Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.
У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.
Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября».
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