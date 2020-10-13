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Белоруска сообщила мошенникам реквизиты банковской карты и лишилась 7,5 тысячи рублей

13.10.2020 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За сутки в Могилевской области возбуждено 35 уголовных дел, связанных с хищениями путем компьютерной техники и несанкционированным доступом к компьютерной информации. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 18 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Республики Беларусь.

В основном злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих площадку объявлений Kufar, — всего 23 уголовных дела. В десяти случаях мошенники представлялись сотрудниками банка и выманивали реквизиты платежных карт.

Одной из пострадавших стала 53-летняя жительница Бобруйска и ее мать. Во время телефонного разговора якобы с сотрудником банка женщина сообщила реквизиты своей платежной карты, а также карты ее матери. Прежде чем заподозрить обман, женщина сообщила код, пришедший ей на мобильный телефон. В результате с карточки ее матери было похищено более 7,5 тысячи рублей.

Специалисты рекомендуют совершать какие-либо операции с деньгами на доверенных площадках и не переходить на другие ресурсы, не переходить по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники, никому ни под каким предлогом не передавать реквизиты своих банковских карт. В случае если кто-то представляется сотрудником банка, положите трубку и перезвоните в клиентскую службу вашего банка сами (телефон указан на вашей банковской карте).

 
 
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За сутки в Могилевской области возбуждено 35 уголовных дел, связанных с хищениями путем компьютерной техники и несанкционированным доступом к компьютерной...
 
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