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Отопление уже включили в 30% жилого фонда Минска

13.10.2020 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске начался отопительный сезон. Первыми тепло получили медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. А затем батареи начали теплеть в жилом фонде столицы. Мингорисполком уже отчитался о включении отопления в 30% жилых домов.

Узнать, когда в ваш дом придет тепло, можно в Viber-боте 115belbot, вопреки интуиции нажав кнопку «Отключение ЖКУ». Также власти рекомендуют пробивать свой адрес через Telegram-бот «Моя Республика», но, кажется, туда внесены лишь адреса домов по улице Гая.

Отопление впервые включают так рано. Обычно в медучреждениях и объектах социального обеспечения оно появляется после того, как среднесуточная температура воздуха не превышает 10*C в течение пяти дней. А в жилом фонде — если в течение пяти дней температура не превысит 8 градусов. Но в этом году коммунальщики изменили правилам и решили дать тепло еще перед похолоданием.

— К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, который занял этот пост 3 сентября после рокировки в правительстве.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начался отопительный сезон. Первыми тепло получили медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи,...
 
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