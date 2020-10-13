Отопление уже включили в 30% жилого фонда Минска

Источник материала: Onliner

В Минске начался отопительный сезон. Первыми тепло получили медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. А затем батареи начали теплеть в жилом фонде столицы. Мингорисполком уже отчитался о включении отопления в 30% жилых домов.

Узнать, когда в ваш дом придет тепло, можно в Viber-боте 115belbot, вопреки интуиции нажав кнопку «Отключение ЖКУ». Также власти рекомендуют пробивать свой адрес через Telegram-бот «Моя Республика» , но, кажется, туда внесены лишь адреса домов по улице Гая.

Отопление впервые включают так рано. Обычно в медучреждениях и объектах социального обеспечения оно появляется после того, как среднесуточная температура воздуха не превышает 10*C в течение пяти дней. А в жилом фонде — если в течение пяти дней температура не превысит 8 градусов. Но в этом году коммунальщики изменили правилам и решили дать тепло еще перед похолоданием.

— К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, который занял этот пост 3 сентября после рокировки в правительстве.